Wieder über 500 Corona-Infizierte in Österreich

Österreich verzeichnet derzeit wieder über 500 Coronavirus-Neuinfektionen.

Wien. Laut Gesundheitsministerium verzeichnet man in Österreich mit Stand 27.06.2020 insgesamt 509 Coronavirus-Erkrankte. Die Infektionszahlen teilen sich wie folgt auf die Bundesländer auf: Wien (266), Niederösterreich (87), Oberösterreich (68), Steiermark (32), Salzburg (24), Kärnten (14), Tirol (8), Burgenland (7) und Vorarlberg (3). Derzeit befinden sich 71 Coronavirus-Infizierte in krankenhäuslicher Behandlung. 10 Personen werden auf Intensivstationen behandelt. Die Zahl der an Covid-19 verstorbenen beträgt weiterhin 674. Bisher wurden 597.495 Corona-Testungen durchgeführt.

Laut oe24-Informationen gibt es derzeit 14 Corona-Cluster im Land – sieben davon alleine in Wien. Informationen aus dem Einsatzstab der Stadt Wien zufolge soll das Virus von Wien aus in die restlichen Bundesländer verschleppt worden sein. Derzeit konzentriere man sich auf penibles Contact Tracing. Man zeigte sich jedoch zuversichtlich, dass es zu keinem Neu-Ausbruch kommen werde. Derzeit wird vermutet, dass die wieder steigende Anzahl der Coronavirus-Fälle auf "Heimaturlauber" aus dem Osten zurückzuführen sein könnte.

Effektive Reproduktionszahl für Österreich bei 1,10

Die epidemiologische Situation in Österreich rund um SARS-CoV-2 ist weiterhin stabil. Zwischen 12. und 24. Juni lag die Reproduktionszahl bei 1,10, die tägliche Steigerungsrate der Zahl der Fälle bei 2,5 Prozent. Dies ergab die neueste Auswertung durch Experten der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) und der TU Graz.