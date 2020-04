Wien meldet plötzlich 13 Corona-Tote mehr

Insgesamt sind in der Bundeshauptstadt nun schon 127 Menschen an Covid-19 verstorben.

Aktuell gibt es in Wien 2.435 Personen, die sich nachweislich mit dem Coronavirus infiziert haben. Das teilten die Landessanitätsdirektion und der medizinische Krisenstab der Stadt am Dienstag in einer Aussendung mit (Stand: 8.00 Uhr). Im 24-Stunden-Vergleich wurden 30 Neu-Erkrankungen verzeichnet. Einen Zahlensprung gab es bei den gemeldeten Todesfällen - nach 113 Montagfrüh waren es heute 127. In der Aussendung wurde auf den Zuwachs eingegangen: Grund für den auffälligen Anstieg ist, dass nunmehr 13 im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung stehende Todesfälle zwischen Mitte März und Anfang April "nachgemeldet" worden seien. Verstorben waren Personen mit Vorerkrankungen im Alter von 68 bis 95 Jahren. Zuletzt erlag ein 88-jähriger Mann den Folgen des Virus, ebenfalls mit Vorerkrankungen. Was die Neu-Infektionen anbelangt, so sind in den vergangenen 24 Stunden 30 hinzu gekommen. Das bedeutet einen Anstieg von 1,25 Prozent. Aktuell an einer Erkrankung laborieren 527 Personen. Wieder gesund sind 1.781 Wiener.

Meiste aktuelle Fälle in Wien

Die Zahl der aktuell am SARS-Cov-2-Virus Erkrankten in Österreich ist am Dienstag auf 2.208 Personen gesunken. Der Rückgang im 24-Stunden-Vergleich beträgt somit 6.6 Prozent oder 155 Personen weniger (Stand 9.30 Uhr). 561 dieser Erkrankten werden in einem Spital behandelt, 136 davon auf einer Intensivstation.

Die diesbezügliche Spitze wurde am 8. April mit 267 gemeldeten Intensivpatienten erreicht. Bisher gab es in Österreich laut Innenministerium 15.357 positive Testergebnisse (plus 0,5 Prozent) auf das Coronavirus. 12.580 sind nach einer Infektion wieder genesen. 569 Personen sind österreichweit an den Folgen einer Erkrankung an Covid-19 verstorben, womit im 24-Stundenvergleich 20 neue Todesfälle dazu gekommen sind, der Großteil davon in Wien mit 14 Toten.

Die meisten aktiven Infektionen meldet Wien mir 527 Infektionen. Dahinter folgen die Steiermakr (507), Niederösterreich (396) und Tirol (315).

Reisen. Auch wenn die Pandemie noch lange nicht ausgestanden ist, die heimischen Erfolge werden international beachtet. Sie sind ein sehr wichtiger Faktor bei künftigen Grenzöffnungen, auf die besonders unsere Tourismusbranche hofft.

Gestern sagte der tschechische Außenminister Tomáš Petříček in der Finanzzeitung HN: "Wir wollten die Grenzen nach Österreich ab Juli für Touristen öffnen. Wenn die Situation positiv bleibt, geht es vielleicht sogar noch schneller."