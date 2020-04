Bürgermeister Michael Ludwig informierte in einer Pressekonferenz, wie es in Wien mit den Corona-Maßnahmen weitergeht.

Wiens Bürgermeister Michael Ludwig informierte in einer Pressekonferenz mit Vizebürgermeisterin Birgit Hebein (Grüne), Bildungsstadtrat Jürgen Czernohorszky und Finanzstadtrat Peter Hacker darüber, was in Wien bis jetzt an den Coronavirus-Maßnahmen umgesetzt wurde und noch kommt.

In der Bildung wurde sichergestellt, dass in Kindergärten und Schulen ein Betreuungsangebot trotz Corona-Krise gesichert ist. Die Stadt Wien habe 4,5 Millionen Euro für Essensgeld und 2 Millionen Euro für Hortbetreuung eingesetzt. Außerdem verspricht Wiens Bürgermeister 5.000 Laptops für Homeschooling zur Verfügung. "Wir haben Eltern finanziell entlastet, indem Schul- und Hortgeld zurückgezahlt werden. #Homeschooling bedeutet aber auch, dass viele Kinder zu Hause keinen Laptop besitzen. Daher stellen wir 5.000 Laptops zur Verfügung. Wir lassen kein Kind zurück. Bildung ist essenziell", schreibt Ludwig in einem Tweet.

Die Stadt Wien will für Liquidität sorgen und plant Arbeitsmarkt-stimulierende Maßnahmen. Wien habe sich bereits an Unternehmen beteiligt, so Ludwig weiter. Das sei kontroversiell diskutiert worden, sei aber auch im Bund angedacht und werde in anderen Ländern auch gemacht.

Es gab Fonds über 10 Millionen Euro, um vor allem Ein-Personen-Unternehmen zu entlasten. Das Kurzarbeitsmodell wurde reformiert und sei jetzt tauglicher, sagt Ludwig. Die Arbeitsstiftung im WAFF (Wiener ArbeitnehmerInnen Förderungsfonds) wurde erhöht.

Die Stadt Wien habe mit ihren Maßnahmen vielen Kulturschaffenden geholfen. Für den Sport wurde ein Paket geschnürt, damit der Entfall der Einnahmen abgefedert werden könne. Das sei auch gelungen. Mit elitären Sportarten habe sich die Stadt Wien nicht beschäftigt, sondern den großen drei Verbänden und den Breitensport geholfen.