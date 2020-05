Wiener Corona-Kindergarten desinfiziert

Nach inzwischen sechs Fällen in Wiener Kindergärten wird jetzt intensiv desinfiziert.

Penzing. Aktuell gibt es in sechs Kindergärten und an fünf Schulen Corona-Fälle – am Mittwoch waren drei neue in Schulen und zwei in Kindergärten hinzugekommen. In einem Fall in Penzing wurde ein Bub positiv getestet – daraufhin wurde seine Gruppe und die seiner kleineren Schwester in Isolation geschickt. Insgesamt wurden 30 Kinder und 20 Mitarbeiter abgesondert.

Am Donnerstag fiel in diesem Kindergarten ein Trupp des 22 Mitarbeiter umfassenden Hygienezentrums des Gesundheitsdienstes der Stadt Wien ein – der Kindergarten wurde in stundenlanger anstrengender Arbeit in Ganzkörper-Schutzanzügen desinfiziert.

„Unsere Teams stehen rund um die Uhr im Einsatz. Ging es anfangs um die Desinfektion von Einsatzfahrzeugen nach Patiententransporten, werden jetzt ganze Gebäude wie das Postverteilzentrum, Schulen oder Kindergärten desinfiziert“, berichtet Nikolaus Salzer, Chef des Hygienezentrums.

Neuer Fall bei der Post. Demnächst geht es wohl auch ins Briefverteilzentrum in Liesing, wo am Donnerstag einer der 900 Mitarbeiter positiv getestet wurde. Er und seine Gruppe von 20 Kollegen sind in Quarantäne.