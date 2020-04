Wiener Pflegerin klagt in Wut-Posting über Corona-Situation

Eine Wiener Pflegerin veröffentlichte ein aufrüttelndes Wut-Posting auf Facebook – '' (...) Wissen, dass die Intensivbetten bald voll sein werden. Für alle, die es noch nicht verstanden haben – Es ist Krieg!''

Wien. Eine Pflegerin, die auf einer Corona-Station im SMZ-Ost Wien tätig ist, klagt in einem umfangreichen Wut-Posting auf Facebook über die derzeit herrschende Corona-Krisensituation. "Ich habe das Gefühl, dass ich in zwei Welten lebe", beginnt Carmen Karcz das aufrüttelnde Posting. "Wir sind im Spital am Aufrüsten und machen uns für das Schlimmste bereit...die Stimmung ist sehr angespannt und der Druck den wir haben ist riesig, wir haben Angst aber wir Lächeln trotzdem weil es unser Job ist und wir ja SO super bezahlt werden!", führt die Pflegerin weiter aus.

Es folgt die Schilderung eines Krankenhausalltages, den sich manch einer wohl selbst nicht ausgemalt hätte: "Wir richten Sauerstoffflaschen, Masken Brillen und machen uns Gedanken wie es sein wird, einem Menschen beim Sterben zuzusehen, nur weil es keine ausreichende Versorgung für ihn gibt! Aber das ist ja unser Job... Sobald ich das Spital verlasse und nach Hause fahre, sehe ich Gruppen spazieren gehen, Kinder und Jugendliche die Fußballspielen...Menschenmassen, die den Zwang haben spazieren zu gehen, obwohl im Fernsehen alle 15 Minuten zum Gegenteil aufgerufen wird!"

"Es ist nicht schlimm – Es ist furchtbar!"

Carmen Karcz erzählt in ihrem Posting weiter vom harten Krankenhausalltag während der krisengebeutelten Coronavirus-Situation in Österreich. "12 Stunden Schichten die nach 14 Stunden auch noch nicht enden, offene Wunden vom Tragen der Schutzmasken, die ständige Angst sich selbst anzustecken und zu wissen, dass die Intensivbetten bald voll sein werden. Aber das ist natürlich nichts im Vergleich zu dem Problem in den eigenen vier Wänden bleiben zu müssen..." klagt die Wiener Pflegerin weiter an.

"Es ist alles nicht so schlimm sagen manche! Sie haben recht! Es ist nicht schlimm – es ist furchtbar! Für alle die es immer noch nicht verstanden haben, es ist Krieg!", schreibt die Pflegerin auf Facebook.

"Fühle mich, als hätte mich ein Bus überfahren"

Carmen Karcz erläutert daraufhin ihren Krankenhaus-Alltag näher: "Nein ich bin derzeit nicht im Dienst und bespaße mich nicht mit Selfies, aber ich habe die letzten zwei Tage je 12,5 Stunden auf einer Coronastation gearbeitet und fühle mich als hätte mich ein Bus überfahren, da man durch diese Schutzausrüstung, die wir übrigens mehrmals anziehen müssen, kaum Luft bekommt und wir nach kürzester Zeit komplett nass geschwitzt sind. Aber was solls, ist ja unser Job, was glaubt ihr Nur weil wir in der Pflege arbeiten, dass diese Situation für uns Routine ist? Aja, vergessen. Wir werden ja dafür bezahlt und nicht zu vergessen natürlich ohne Infektionszulage. Ich hoffe es haben jetzt endlich alle verstanden, dass die Situation, in der wir uns befinden ernst ist!"

Das Posting im Wortlaut

