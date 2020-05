Wirbel um FPÖ Corona-Demo am Heldenplatz

Am Mittwochnachmittag demonstrierte die Wiener FPÖ am Heldenplatz. Anstoß dafür war der Kurz-Besuch im Kleinwalsertal.

Unter dem Motto "Protest in Rot-Weiß-Rot. Freiheit für Österreich. Gegen den Corona-Wahnsinn" versammelten sich heute rund 200 Demonstranten am Wiener Heldenplatz. Es bildete sich auch eine Gegendemonstration, laut Polizei verliefen die beiden Demonstrationen jedoch "friedlich und ohne größere Zwischenfälle".

Organisiert hatte die ursprüngliche Demonstration die Wiener FPÖ. In einer Aussendung kündigte Dominik Nepp an: "Die Coronavirus-Maßnahmen der schwarz-grünen Bundesregierung haben unsere Freiheit massiv eingeschränkt. Was zuerst aus gesundheitlichen Gründen teils notwendig war, wird jetzt zu einem Absurdum. Es geht längst nicht mehr um die Gesundheit der Österreicher, es geht nur mehr um den Ausbau der Macht von ÖVP-Bundeskanzler Sebastian Kurz - koste es was es wolle." Dies habe Massenarbeitslosigkeit, gesundheitliche Kollateralschäden, Geschäftssterben sowie eine Beschränkung der Freiheitsrechte der Bürgerinnen und Bürger nach sich gezogen.

Die Wiener FPÖ zeigte sich übrigens bereits vor rund einer Woche in Kundgebungslaune. Vor dem Asylwerberheim "Haus Erdberg" versammelten sich knapp zehn FPÖ-Funktionäre, um ihrer Forderung Ausdruck zu verleihen, das Gebäude nicht wieder zu besiedeln. Es habe in den vergangenen Jahren wiederholt Polizeieinsätze gegeben, Anrainer beschwerten sich zudem über Lärmbelästigung oder die Verschmutzung des öffentlichen Raums, erklärte Stumpf dazu.

Die Einrichtung mit rund 300 Bewohnern war vor rund vier Wochen evakuiert worden, nachdem dort Coronavirus-Fälle aufgetreten waren und das Haus selbst nicht dazu geeignet war, unter Quarantäne gestellt zu werden. Der Großteil der Flüchtlinge wurde in das Covid-19-Betreuungszentrum Messe Wien verlegt.