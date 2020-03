Wirtschafts-Experte prophezeit: ''Das wird die Mutter aller Rezessionen''

Der österreichische Spitzenökonom Gabriel Felbermayr warnt: ''Das haben wir in Friedenszeiten noch nie erlebt."

Das Kieler Institut für Weltwirtschaft rechnet wegen der Virus-Krise mit einer schweren Rezession. "Ich fürchte, diese Rezession wird die Mutter aller Rezessionen", sagte IfW-Präsident Gabriel Felbermayr dem "Handelsblatt".



Wenn sich die Wirtschaftstätigkeit in Deutschland einen Monat lang halbiere, koste das aufs Jahr gesehen vier Prozent Wirtschaftswachstum. Bei zwei Monaten seien es schon acht Prozent. "Das haben wir in Friedenszeiten noch nie erlebt", so der gebürtige Österreicher.