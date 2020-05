Wo wir diesen Sommer wirklich urlauben können

Tourismus-Experten in ganz Europa wollen rasch wieder loslegen. Der Meer-Guide:

Wien. Dutzende Inseln und Urlaubsregionen sind seit Tagen ohne neuen Corona-Fall. Dennoch warten die Regierungen ab, wollen ihre strikten Reiseverbote noch nicht aufheben. Eine Öffnung der Strände und Hotellerie wird es nur langsam und in kleinen Schritten geben. Zwei Länder sind schon jetzt für eine Öffnung seiner Grenzen bereit: Griechenland und Kroatien.

Insel der Seligen. Aber auch in den heftig betroffenen Ländern wie Italien und in Spanien könnte es auf den Inseln bald losgehen: Auf den Kanarischen Inseln ist die Verbreitung des Virus gleich null. Auf den Balearen (Ibiza, Mallorca etc.) dürfen vorerst nur auf Formentera, der kleinsten Insel, die Hotels unter strengsten Auflagen wieder aufsperren. Sizilien und Sardinien werden in den nächsten Tagen ihre Strände öffnen – nur für Inländer. Vorerst.(wek)

Griechenland:

Ab 1. Juli sind die Grenzen offen