Ein Fitnessclub-Besitzer in Amstetten hat am Montag entgegen anderslautender Ankündigung die Tore zu seiner Einrichtung in der Bezirksstadt doch nicht geöffnet.

Amstetten. Gründer Christoph Haider bestätigte in einem auf die Facebook-Seite des Clubs gestellten Video, dass er Samstagabend 20 Minuten mit Bundeskanzler Sebastian Kurz telefoniert habe. Dieser habe versprochen, dass sich am Montag jemand aus dem Kanzleramt bei ihm melden werde. Somit könne ein rechtlicher Rahmen gefunden werden, "der für alle in Ordnung ist und in dieser Situation rechtskonform ist."

Ihm sei nach seiner Ankündigung per Mail gedroht worden, es solle mit ihm das Schlimmste passieren, sagte Haider gegenüber den angereisten Medienvertretern und Passanten. Er sei aber ein normaler Unternehmer und wolle auch keine Menschen gefährden. Deshalb sperre er nun nur die Handelsfläche auf, wo alles genehmigt sei. Sämtliche Bereiche, wo es irgendwie eine Rechtsübertretung gebe, nicht.

Wann Fitnessstudios aufsperren können sei letztlich eine gesundheitspolitische Frage, sagte Vizekanzler und Sportminister Werner Kogler (Grüne) am Montag anlässlich eines Gesprächs mit den Sozialpartnern auf Journalistenfragen. Ursprünglich habe man gedacht, dass das erst im Sommer oder Herbst möglich sein werde, aber "wir denken jetzt daran, dass das in dieser Welle am 29 Mai schon geschehen kann". Klar sei, dass mindestens zwei Meter Abstand gehalten werden müsse.