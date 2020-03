Wunder Wien: Nur 84 neue Fälle

Die Zahl der Infizierten in Wien ist im Vergleich zur Einwohnerzahl (noch) gering.

Wien. Bis Sonntagnachmittag sind in Wien 3.900 Tests durchgeführt worden. Täglich kommen rund 400 hinzu. Tendenz steigend. 443 Personen sind in der Hauptstadt erkrankt (Stand Sonntag, 20 Uhr), was im Österreichvergleich sehr wenig ist. In Tirol sind 672 erkrankt, in OÖ 673. Von Samstag auf Sonntag kamen in Wien weitere 84 Fälle hinzu. Als geheilt gelten fünf Personen.

Todesfälle. Zwei Personen verstarben am Wochenende in Wien: „Eine Frau und ein Mann, beide 81, erlagen ihrer Covid-19-Erkrankung im Spital“, so Corina Had, Sprecherin des medizinischen Krisenstabs der Stadt.

Menschenleer. Was in der Hauptstadt besonders auffällt: Am Wochenende wirkte die City wie eine Geisterstadt. Alle Plätze waren menschenleer, fast alle hielten sich an die Maßnahmen der Regierung.

Und: Die Aktivität verzeichnet in praktisch allen U-Bahn-Stationen in Wien – laut TU-Studie – einen massiven Rückgang. An den meisten Tagen lag die Frequenz bei etwa einem Fünftel des Passagieraufkommens eines normalen Wochenendes und deutlich niedriger als an üblichen Wochenenden.