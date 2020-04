XXXLutz, Möbelix und Mömax: Alle Filialen ab 2. Mai wieder geöffnet

Sieben Wochen nach dem Lockdown öffnet die XXXLutz Gruppe am Samstag alle 46 XXXLutz, 54 Möbelix und 17 Mömax Einrichtungshäuser

Aufgrund der großen Flächen im Möbelhandel ist ausreichend Platz und Raum für die Kunden vorhanden. „Wir können die eine Person pro 20 m2 Regel locker einhalten und haben daher die Bevorzugung der Bau- und Gartenmärkte nicht verstanden“, so Thomas Saliger, Unternehmenssprecher der XXXLutz Gruppe. Alle Möbelhäuser der XXXLutz Gruppe wurden mit gratis MNS-Masken für die Kunden sowie Desinfektionsmittel ausgestattet. Ebenso wurden Plexiglasvorrichtungen bei den Verkäuferstützpunkten und im Kassenbereich nachgerüstet. Mit all diesen Maßnahmen ist von allen Einkaufsmöglichkeiten das Einkaufen im Möbelhaus mit Abstand das Sicherste und Unbedenklichste.

Großer Nachholbedarf nach fast siebenwöchiger Schließung erwartet

Die XXXLutz Gruppe erwartet zum Start Anfang Mai eine erhöhte Nachfrage vor allem nach hochwertigen Küchen und Einrichtungsgegenständen. „Möbelkaufen ist in vielen Bereichen ein Bedarfsgeschäft und der Bedarf an dringend benötigten Küchen und anderen Möbelgegenstände, die für den bevorstehenden Umzug und das Fertigstellen der neugebauten Wohnung bzw. des neuen Hauses benötigt werden, muss schnellstmöglich gedeckt werden“, so Thomas Saliger weiter.

Preisoffensive als Antwort auf siebenwöchigen Umsatzentfall

Als Antwort auf den siebenwöchigen Umsatzentfall startet die XXXLutz Gruppe in allen drei Vertriebsschienen eine große Preisoffensive. So zum Beispiel gibt es bei XXXLutz 30 % auf viele Möbel vom Herstellerlistenpreis, sowie 10 % on Top Bonus. In den aktuellen Flugblättern finden unsere Kunden extrem abgesenkte Produktangebote aus allen Warengruppen. „Unsere Lager sind bis an die Decke voll, vor allem die für die letzten sieben Wochen geplanten und georderten Werbe- und Aktionsartikel müssen dringend ab verkauft werden. So eine Situation gab es in der 75-jährigen Firmengeschichte noch nie. Werbe- und Aktionsartikel von sieben Wochen sind auf einmal verfügbar. Die Konsumenten können aus einer schier unendlichen Auswahl an Werbe- und Aktionsartikel wählen“, so der XXXLutz Unternehmenssprecher weiter.

Start mit großem Gartenmöbelabverkauf

Besonders betroffen von der Schließung waren alle Arten von Saisonartikel, allen voran die Gartenmöbel. Gleich zur Wiedereröffnung muss mit dem Abverkauf der Gartenmöbel begonnen werden. Dazu gibt es eine allgemeine 25 % Aktion auf Gartenmöbel, sowie Einzelpreisreduktionen bis – 70 %. „Uns fehlen die besten sieben Wochen des Gartenmöbelumsatzes. Wir müssen jetzt versuchen die Gartenmöbel schnell ab zu verkaufen. Bevor wir diese über den Winter teuer einlagern müssen, haben wir uns entschlossen, dass unsere Kunden gleich profitieren sollen und verkaufen daher zu unglaublichen Preisen ab. So günstig wie heuer wird es Gartenmöbel viele Jahre nicht mehr geben“, erklärt Thomas Saliger.