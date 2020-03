Zahl der Coronavirus-Toten in Italien wieder rasant gestiegen

46.639 Infizierte - 3.009 Patienten auf der Intensivstation.

Rom. Die Zahl der Coronavirus-Todesopfer und der Infizierten in Italien ist erneut rasant angestiegen. 651 mehr Todesopfer als am Vortag wurden am Sonntag gemeldet. Der Zuwachs ist allerdings geringer als am Samstag, als die Zahl der Todesopfer um ein Rekordhoch von 793 gestiegen war.

Die Bilanz der Todesopfer überschritt somit die 5.000-Marke und stieg auf 5.476, teilte der Zivilschutz in Rom mit. Die Zahl der Infizierten stieg auf 46.638, das sind 3.957 mehr als am Samstag. Auch die Zahl der neu angesteckten Personen stieg etwas langsamer als am Samstag. 7.024 genesene Patienten wurden verzeichnet. 3.009 Personen befinden sich auf der Intensivstation, weitere 23.783 Infizierten sind in Heimisolierung. Italien ist das weltweit am stärksten von der Coronavirus-Epidemie betroffene Land.

Lombardei am stärksten betroffene Region

In der Lombardei, der innerhalb des Landes am stärksten betroffenen Region, wurden um 361 Todesopfer mehr verzeichnet (insgesamt 3.456). Die Zahl der Infizierten kletterten auf 17.885. 1.142 Menschen befinden sich auf der Intensivstation. Nach der Lombardei sind nach wie vor die Emilia Romagna und Venetien die am stärksten betroffenen Regionen.

"Wir hoffen, dass der Rückgang bei der Zahl der Todesopfer und der Infizierten in den nächsten Tagen anhält, wir müssen aber im Kampf gegen die Epidemie nicht nachlassen", sagte Zivilschutzchef Angelo Borrelli bei einer Pressekonferenz in Rom.

Die Sanitäter zahlen einen hohen Preis für ihren Einsatz im Kampf gegen die Pandemie. 17 Ärzte sind seit Beginn der Seuche vor einem Monat gestorben. Circa 10 Prozent aller Infizierten sind Sanitäter. Zwölf Mitglieder des Zivilschutzes wurden positiv auf das Covid-19 getestet.