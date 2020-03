Wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung im Ausland ist ein 29-jähriger Islamist in Deutschland zu dreieinhalb Jahren Haft verurteilt worden.

Deutschland: IS-Mitglied zu dreieinhalb Jahren Haft verurteilt Wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung im Ausland ist ein 29-jähriger Islamist in Deutschland zu dreieinhalb Jahren Haft verurteilt worden.