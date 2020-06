Zahlen steigen wieder an: Diese Bezirke sind noch coronafrei

Der große Überblick: Hier wurde seit 14 Tagen kein neuer Fall gemeldet.

Die Zahlen steigen wieder an: Von Samstag auf Sonntag gab es 74 Neuinfektionen, die meisten davon in Wien: 39. in Oberösterreich waren es 18, in Niederösterreich zehn, lediglich in Kärnten und in der Steiermark gab es keine Neuerkrankungen.

551 Corona-Infizierte gibt es derzeit, vor zehn Tagen waren es 384: "Wir dürfen jetzt nicht nachlässig werden", so Gesundheitsminister Rudolf Anschober im ÖSTERREICH-Interview: "Das Coronavirus ist noch mitten unter uns."

Experten: »Deutlicher Anstieg wahrscheinlich«

Müde. auch Hans-Peter Hutter, Umweltmediziner der Meduni-Wien, warnt im ÖSTERREICH-Gespräch eindringlich: "Die Bevölkerung leidet unter Krisenmüdigkeit", sagt er. Er ist deshalb überzeugt: "Ein deutlicher Anstieg ist sehr wahrscheinlich". Man müsse auch bei uns damit rechnen, Das gewisse Bereiche wieder heruntergefahren werden müssen, sollten die Neuansteckungen wieder stark ansteigen.

Hutter rechnet mit einer deutlichen Zunahme der Erkrankungen im Herbst: "niedrigere Temperaturen begünstigen die Aktivität des Virus."

Bisher gab es in Österreich 17.654 positive Restergebnisse. Mit Stand Sonntag sind österreichweit 702 Personen an den Folgen des Coronavirus verstorben. aktuell befinden sich 71 Personen aufgrund des Coronavirus im Spital, davon neun auf Intensivstationen.

Diese Bezirke sind coronafrei

Hier wurde seit 14 Tagen kein neuer Fall mehr gemeldet

Vorarlberg: Bludenz, Bregenz

Tirol: Reutte, Landeck, Imst, Schwaz, Kitzbühel

Salzburg: Tamsweg

Oberösterreich: Braunau, Ried, Kirchdorf, Rohrbach

Kärnten: Hermagor, Villach Land, Villach Stadt, Feldkirchen, Sankt Veit

Steiermark: Liezen, Murau, Murtal, Leoben, Voitsberg, Deutschlandsberg, Leibtnitz, Graz-Umgebung, Südoststeiermark, Hartberg-Fürstenfeld

Burgenland: Jennersdorf, Güssing, Eisenstadt-Umgebung, Eisenstadt Stadt, Rust

Niederösterreich: Waidhofen an der Thaya, Waidhofen an der Ybbs, Zwettl, Mistelbach, Amstetten, Scheibbs,