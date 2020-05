Zwei Corona-Fälle auch an Wiener Volksschulen

Eine Lehrerin und eine Schülerin positiv auf Covid-19 getestet - der Schulbetrieb läuft an beiden Standorten weiter.

Wien - Nach Vorarlberg sind am Freitag auch in Wien zwei Infektionen mit dem Coronavirus an Volksschulen bekanntgeworden. Eine Lehrerin bzw. eine Schülerin sind infiziert, bestätigte eine Sprecherin des medizinischen Krisenstabes der Stadt am Freitagnachmittag entsprechende APA-Informationen. Die Kontaktpersonen wurden unter Quarantäne gestellt, der Schulbetrieb läuft weiter.

Floridsdorf

In einer Volksschule in Floridsdorf ist eine Lehrerin erkrankt und positiv auf Covid-19 getestet worden. Über das Contact-Tracing wurden außerdem zwei Lehrerkollegen als Kontaktpersonen ausfindig gemacht, getestet und unter Quarantäne gestellt. Die Testergebnisse sind noch ausständig.

Wieden

In der Volksschule in Wieden ist eine Schülerin betroffen. Dies sei erst am heutigen Freitag gemeldet worden - also "noch ganz frisch", berichtete die Krisenstab-Sprecherin. Als Kontaktpersonen werden die Klasse des Mädchens - also jene Schülergruppe, mit der sie den Unterricht besucht - sowie die Lehrerin getestet und ebenfalls zwei Wochen unter Quarantäne gestellt.

Sowohl in Floridsdorf als auch in Wieden läuft der Schulbetrieb ansonsten normal weiter. Alle verantwortlichen Stellen, etwa die Bildungsdirektion, aber auch die Eltern seien über die Erkrankungen informiert worden. Laut Krisenstab handelt es sich derzeit um die einzigen zwei Wiener Schulen, an denen es nachweisliche Coronavirus-Erkrankungen gibt. "Derzeit gibt es sonst keine positiven Fälle an Schulen", so die Sprecherin.