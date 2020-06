Zwei neue Fälle: Neuseeland nicht mehr coronafrei

Die neuseeländische Regierung hatte das Land Anfang der vergangenen Woche für Coronavirus-frei erklärt

Nach dreieinhalb Wochen ohne neue Coronavirus-Fälle sind in Neuseeland erstmals wieder Ansteckungen mit dem neuartigen Erreger festgestellt worden. Zwei Patienten wurden positiv auf das Coronavirus getestet, teilte das Gesundheitsministerium in Wellington am Dienstag mit. Beide seien kürzlich aus Großbritannien eingetroffen.

Die beiden Fälle stünden zueinander "in Verbindung", erklärte das Ministerium, ohne dazu nähere Angaben zu machen. Die neuseeländische Regierung hatte das Land Anfang der vergangenen Woche für Coronavirus-frei erklärt und die wegen der Pandemie verhängten Abstandsregeln und Einschränkungen für Versammlungen aufgehoben. Die strikten Einreisebeschränkungen sind jedoch weiter in Kraft.

Die Einreise ist generell lediglich neuseeländischen Staatsbürgern erlaubt. Davon werden nur wenige Ausnahmen gemacht, etwa für ausländische Angehörige von Neuseeländern oder bei bestimmten geschäftlichen Gründen. Alle Einreisenden müssen für zwei Wochen in Quarantäne.

Insgesamt wurden in dem Land mit seinen fünf Millionen Einwohnern nach offiziellen Angaben bisher rund 1.150 Coronavirus-Infektionsfälle und 22 Todesfälle gezählt.