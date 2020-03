Zwei weitere Coronavirus-Todesfälle in Niederösterreich

77-Jähriger starb im Universitätsklinikum Krems, eine 80-Jährige im Landesklinikum Melk.

Melk/Krems. In Niederösterreich sind am Sonntag zwei weitere Corona-Tote bekannt gegeben worden. Wie Bernhard Jany von der Landeskliniken-Holding mitteilte, starb im Universitätsklinikum Krems ein 77-Jähriger, im Landesklinikum Melk eine 80-Jährige. Der Mann hatte dem Sprecher zufolge einen schlechten Allgemeinzustand aufgewiesen, die Frau hatte an einer schweren Vorerkrankung gelitten.

Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus ist damit im Bundesland auf 19 gestiegen. 167 Covid-19-Patienten wurden in Niederösterreichs Krankenhäusern stationär behandelt. Am Samstag waren es 160 gewesen.