Zwei weitere Coronavirus-Todesfälle in der Steiermark

Graz. In der Steiermark sind zwei weitere Menschen an den Folgen des Coronavirus gestorben, wie die Landessanitätsdirektion am Samstagabend mitteilte. Die Todesopfer waren demnach ein Mann (Jahrgang 1939) aus dem Bezirk Voitsberg und ein weiterer (Jahrgang 1940) aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld. Insgesamt erhöht sich damit die Zahl der Verstorbenen im Zusammenhang mit der Covid-19-Erkrankung in der Steiermark auf 19 Personen.