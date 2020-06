Zweite Welle? Wo die Zahlen jetzt wieder steigen

Diese europäischen Länder verzeichnen derzeit die meisten Neuinfektionen.

In Bulgarien breitet sich das Coronavirus in einer zweiten Welle aus. Das zunächst kaum von der Pandemie getroffene Balkanland verzeichnete am Donnerstag mit 104 Covid-19-Neuerkrankungen binnen 24 Stunden einen Rekordwert seit Beginn der Corona-Krise. Eine ursprünglich bis 14. Juni verhängte "epidemische Ausnahmesituation" soll bis Ende des Monats verlängert werden.

Der bisherige Rekord mit 90 Coronavirus-Neuinfektionen an einem Tag war am 24. April gemessen worden. Bulgarien befinde sich wohl in einer zweiten Welle der Krankheit, sagte der Oberste Inspektor für Gesundheit und Mitglied des Krisenstabs in Sofia, Angel Kuntschew, am Donnerstag im privaten Fernsehsender bTV. Das Virus breite sich jetzt aber vor allem lokal in Netzwerken, sogenannten Clustern, aus. Die Situation könne unter Kontrolle gebracht werden, meinte er.

Vor allem Ost- und Südosteuropa betroffen

Bulgarien ist aber nicht das einzige europäische Land, das derzeit einen neuerlichen Anstieg der Corona-Zahlen erlebt. Am meisten neue Fälle (Zahlen vom Donnerstag) gibt es weiterhin in Russland und Großbritannien. Dahinter folgen Weißrussland, die Ukraine und Spanien.

Einen besonders hohen prozentuellen Anstieg gibt es derzeit aber auch in Moldawien, Polen und Nordmazedonien.