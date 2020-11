'America First': Europa muss auf neuen Corona-Impfstoff warten

Die neue Woche bringt einen nächsten Hoffnungsschimmer im Kampf gegen das Coronavirus: Das Biotech-Unternehmen Moderna aus Massachusetts (USA) testet einen Impfstoff.

Die Daten zeigen: Es hat eine Wirksamkeit von 94,5 Prozent beim Schutz vor Covid-19. Das sind noch bessere Zahlen als das Mittel, das vor einer Woche von BioNTech präsentiert wurde (90 %Schutz).

Genehmigung. Jetzt geht es Schlag auf Schlag bei Moderna: Bereits in den kommenden Wochen hoffen die Wissenschaftler eine Notfallgenehmigung in den USA beantragen zu können. Derzeit befindet sich das Vakzin in der Phase 3 der Testungen. Insgesamt 30.000 Probanden machen mit: 15.000 bekommen das Mittel, 15.000 ein Placebo. Der Impfstoff entfaltet seine volle Wirkung nach zwei Dosen.

Europa. Die Freude ist auch in Europa groß: Die Arzneimittelagentur EMA beginnt mit einem Verfahren, das eine rasche Zulassung als Ziel hat. Die EU-Kommission verhandelt bereits über eine Lieferung von 160 Millionen Impfungen. Wie der britische "Telegraph" berichtet, wird man in Europa aber noch einige Monate warten müssen. Das Pharna-Unternehmen räumt den USA Priorität ein, wodurch die Amerikaner zuerst einen Impfstoff erhalten werden.