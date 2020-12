Anschober: "Diese Nachricht gibt uns allen Hoffnung"

Minister erwartet gleichzeitige Vorlieferung für alle EU-Staaten.

Wien. Die Ankündigung der Zulassung des Corona-Impfstoffs von Biontech und Pfizer vermutlich noch vor Weihnachten in der EU bezeichnete Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) am Dienstag als "großartige Nachricht". Anschober: "Im Frühling haben wir von einer Impfung gegen Covid geträumt, im September habe ich angekündigt, dass ich davon ausgehe, dass wir im Jänner einen ersten Impfstoff haben werden - und alle haben den Kopf geschüttelt. Und nun ist seit heute klar, dass es die erste Zulassung eines Impfstoffes in der EU noch vor Weihnachten geben kann. Das ist eine großartige Nachricht für unseren Kampf gegen die schwerste Pandemie seit hundert Jahren und gibt uns allen Hoffnung." Er gehe davon aus, dass nach Zulassung durch die EU-Kommission alle Mitgliedsstaaten gleichzeitig eine erste Vorlieferung des Produzenten erhalten werden.

Danach "und anschließend nach Lieferung der weiteren rund 230.000 Dosen werden wir diese Impfdosen entsprechend der österreichischen Impfstrategie in den Alten- und Pflegeheimen zur Impfung bereitstellen", kündigte Anschober die nächsten Schritte an.