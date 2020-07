Corona: 40 % mehr Neuinfektionen seit gestern!

Der negative Trend bei der Ausbreitung des Coronavirus setzt sich leider fort: Seit gestern kam es zu 160 Neuinfektionen, die meisten werden aus Wien und Oberösterreich berichtet.

Mehr Neuinfektionen als in den letzten 24 Stunden registrierten die Gesundheitsbehörden zuletzt Mitte April, als der Höhepunkt der ersten Corona-Welle knapp überschritten war. Nun sorgen die neuen Zahlen für etwas Alarmstimmung bei den Gesundheitsbehörden: Von den jetzt 160 neuinfizierten Corona-Patienten leben 60 in Wien, 60 in Oberösterreich und 40 in Niederösterreich. Zum Vergleich: Gestern wurden 114 Neuinfektionen gemeldet, am Mittwoch 115, am Dienstag 96 und am Montag 54.

Auch im Kanzleramt ist man etwas beunruhigt, hörte oe24: "Das Containment funktioniert nur bedingt. Und während die Grenzpolizei täglich 20.000 Kontrollen macht, schaffen die Gesundheitsbehörden nur wenige Tausend. Außerdem ist die Zahl der Tests noch immer viel zu klein und die Testphase dauert zu lange."

Aufgrund der zahlreichen Neuinfektionen dürfte auch sehr bald wieder die Zahl der belegten Spitalsbetten steigen.