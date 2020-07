Corona: 48 % mehr Neuinfektionen seit gestern!

Der negative Trend bei der Ausbreitung des Coronavirus setzt sich leider fort: Seit gestern kam es zu 160 Neuinfektionen, die meisten werden aus Wien und Oberösterreich berichtet.

Wien. Die Zahl der SARS-Cov-2-Infizierten in Österreich steigt weiter. Am Freitag gab es insgesamt 1.393 aktive Fälle. In den vergangenen 24 Stunden kamen österreichweit 169 Neuinfektionen (+48%) hinzu. Am Vortag wurden 114 Neuinfektionen vermeldet. Auch die Zahl der Personen in Spitalsbehandlung stieg wieder - 99 Menschen befanden sich am Freitag aufgrund einer Covid-19-Infektion im Krankenhaus, davon mussten elf auf der Intensivstation behandelt werden. um Vergleich: Gestern wurden 114 Neuinfektionen gemeldet, am Mittwoch 115, am Dienstag 96 und am Montag 54.

711 Personen sind bisher in Österreich an den Folgen des Coronavirus gestorben. Bisher gab es 19.439 positive Testergebnisse, 17.335 Menschen sind wieder genesen, geht aus den Zahlen des Innenministeriums hervor.

Die meisten Infizierten gab es am Freitag in Oberösterreich. 546 Personen waren hier Covid-19-positiv, seit Donnerstag kamen 60 Fälle hinzu. 454 Infizierte verzeichnete am Freitag Wien, hier gab es seit dem Vortag einen Zuwachs von 57 Fällen. In Niederösterreich waren am Freitag 164 Menschen mit dem Coronavirus infiziert, hier kamen 38 Fälle hinzu.

Sieben Neuinfektionen gab es in Tirol, in Vorarlberg, Salzburg und dem Burgenland waren es jeweils eine. Keinen zusätzlichen Covid-19-Fall verzeichnete am Freitag Kärnten.

Auch im Kanzleramt ist man etwas beunruhigt, hörte oe24: "Das Containment funktioniert nur bedingt. Und während die Grenzpolizei täglich 20.000 Kontrollen macht, schaffen die Gesundheitsbehörden nur wenige Tausend. Außerdem ist die Zahl der Tests noch immer viel zu klein und die Testphase dauert zu lange."

Aufgrund der zahlreichen Neuinfektionen dürfte auch sehr bald wieder die Zahl der belegten Spitalsbetten steigen.