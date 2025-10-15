Corona-Alarm: In einem Bundesland explodieren jetzt die Zahlen

Hier wurde zuletzt ein rapider Anstieg registriert.

In ganz Österreich steigen derzeit nicht nur die Anzahl der Krankenstände, sondern auch die Infektionen mit Corona. Deutlich wird dies im Abwassermonitoring, bei dem ein klarer Anstieg der Viruskonzentration zu beobachten ist.

Corona-Hotspots

Während bisher vor allem Wien Corona-Hotspot in Österreich war, wurde die Bundeshauptstadt nun abgelöst. In Salzburg sind die Infektionszahlen zuletzt regelrecht explodiert. Hoch sind die Zahlen auch in Wien und Steiermark – in Tirol hingegen scheint sich die Welle bereits wieder abzuflachen.

© abwassermonitoring.at/dashboard/

Neue Variante "Frankenstein"

Die aktuell dominierende Viruslinie heißt XFG, ein neuer Untertyp der Omikron-Variante, der auch unter dem Namen „Stratus“ oder „Frankenstein“ bekannt ist. Ihre Symptome ähneln klassischen Atemwegsinfekten: trockener Husten, Heiserkeit, Fieber, Schnupfen und Gliederschmerzen sind die häufigsten Beschwerden.

© Getty

Experten betonen jedoch, dass trotz der höheren Werte derzeit keine Rückkehr der Pandemie zu erwarten ist. Die aktuellen Konzentrationen im Abwasser bleiben unter jenen Spitzenwerten vergangener Jahre.

Die Immunlage der Bevölkerung – durch Impfungen und frühere Infektionen – biete weiterhin einen guten Schutz vor schweren Verläufen. Dennoch mahnen Experten zu Vorsicht, besonders bei älteren Menschen und Personen mit Vorerkrankungen.