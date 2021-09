Corona: Die Inzidenzen in Ihrem Bezirk

Zum zweiten Mal in der Pandemie gibt es Ausreisekontrollen in Braunau am Inn in Oberösterreich.

Wien. Die Inzidenzwerte, also die Anzahl der Erkrankten pro 100.000 Einwohner, steigt unaufhörlich. Lag dieser Wert noch vor weniger als einem Monat unter 100, so ist er mittlerweile auf 162 hinaufgeschnellt. Das ist aber nur der österreichische Durchschnittswert – regional liegt er um mehr als das Doppelte darüber.



Der absolute Hotspot des Landes ist dabei der Bezirk Braunau in Oberösterreich



