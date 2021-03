Corona-Lockdown: Was im Osten erlaubt & was verboten ist

Österreich erlebt zum 2. Mal Ostern im Schatten der Pandemie. Promis und Politiker verraten, wie sie feiern.

Oster-Blues. Pünktlich zu Ostern hält der Frühling Einzug. Nächste Woche stehen Temperaturen bis zu 25 Grad am Programm. Alles wäre also perfekt für ausgelassene Osterfeiern. Allein: Es darf nicht sein, der Ost-Lockdown zwingt uns zum Verzicht und zur Isolation. Und auch in anderen Bundesländern gilt der Appell: Nur kleine Feiern, keine Reisen – und Abstand.

So sind die Weihen heute am Palmsonntag oft auch online, die Osterfeuer vielerorts abgesagt.

Der Oster-Corona-Blues hat auch viele Prominente erfasst. Fußball-Ikone Toni ­Polster: „Ein großes Osterfest wird es bei uns nicht geben. Leider. Normalerweise kommen die Kinder vorbei. Heuer geht das nicht.“

Ostern abgesagt. Auch Gesundheitsminister Rudolf Anschober wird heuer von Corona um seine Osterfeier betrogen: „Zu Ostern sind normalerweise Eierpecken und Palmbuschen angesagt. Heuer sind Ostern für mich aber so wie jeder Tag seit 15 Monaten Arbeitstage.“

Optimistisch. Dem Lockdown etwas abgewinnen kann hingegen Moderator Alfons Haider: „Ohne diese Katastrophe wären wir nie darauf gekommen, dass die einfachen Dinge auch Freude machen.“

Picknick & Co.: Was im Osten erlaubt & was verboten ist

1. Darf ich die Oster-Messe besuchen?

Gottesdienste am wichtigsten christlichen Feiertag sind gestattet. Allerdings muss ein Zwei-Meter-Abstand eingehalten und Maske während der Messe getragen werden. Auf Befehl von oben müssen Pfarrer die Liturgie so kurz wie möglich halten. Nach der Messe dürfen sich die Gläubigen nicht vor der Kirche versammeln.

2. Dürfen Großeltern zum Osterbrunch kommen?

Nach derzeitigem Stand dürfen Oma oder Opa nur einzeln kommen. Es gilt: Nur eine einzige „enge Bezugsperson“ darf einen anderen Haushalt besuchen.

3. Darf ich ein Osterpicknick im Freien veranstalten?

Nein, das ist im Osten nicht erlaubt. Ab 1. April tritt in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland eine 24-Stunden-Ausgangssperre statt. Diese darf nur durch Lebensmitteleinkäufe, Betreuung von bedürftigen Menschen einen Arztbesuch oder zur „kurzen Erholung“ im Freien durchbrochen werden.

4. Dürfen Kinder im Freien Ostereier suchen?

Auch das ist nicht erlaubt. Familiäre Versammlungen sind weder im Freien noch zu Hause erlaubt. Das gilt auch für die Ostereiersuche.

5. Bis wann kann ich Oster-Geschenke kaufen?

Die Geschäfte in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland sind, abgesehen von Supermärkten, ab dem 1. bis einschließlich 6. April geschlossen. Danach, derzeit bis 11. April, darf man Geschäfte nur nach Vorweisen eines negativen Tests betreten.

6. Darf ich zum Einkaufen in andere Bundesländer ausweichen?

Die 24-Stunden-Ausgangssperre untersagt derartige Ausflüge. Prinzipiell ist von einer zu weiten Entfernung vom Wohnort abzusehen. Die Politik appelliert hier an die Vernunft der Menschen.