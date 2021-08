Corona: Panik-Politik geht weiter

Kaum sind die Corona-Neuinfektionen auf 1000 Fälle pro Tag gestiegen, gehen hitzige Diskussionen um neue Verschärfungen los.

Wir stehen am Rande eines Corona-Fiaskos. Dies ist zumindest der Eindruck, wenn man morgens die Zeitung aufschlägt. Doch die Wirklichkeit sieht ganz anders aus: Die Hospitalisierungen steigen nur mäßig auf niedrigem Niveau. In Österreich sind 59 Intensivbetten belegt (-2 zum Vortag) und es wurde kein neuer Todesfall gemeldet.

Diese Welle ist nicht vergleichbar mit den vorigen

Die älteren Menschen sind zum Großteil geimpft und es infizieren vornehmlich viele junge Menschen, die nur sehr selten schwer erkranken. Für viele ist es nur logisch, dass Infektionszahlen und Inzidenz an Bedeutung verlieren. Während immer mehr Forscher einen Kurswechsel fordern, hält beispielsweise das deutsche RKI (Robert Koch Institut) felsenfest am Inzidenzwert fest. Auch hierzulande scheint man geradezu versessen auf die absoluten und wenig aussagekräftigen Zahlen zu sein. Als hätte man sehnsüchtig darauf gewartet, wird bei 1000 Infektionen wieder der schwarze Peter an die Wand gemalt.

Die Corona-Kurven beweisen es – es gibt kein Grund zur Panik. Im viel gescholtenen Großbritannien blieb das von Experten prognostizierte Fiasko aus und die Hospitalisierungen sinken nach einem nur moderaten Anstieg wieder.

1G: Es droht eine Zwei-Klassen-Gesellschaft

Die Debatte über die 1G-Regelung startete der Wiener SP-Gesundheitsstadtrat Peter Hacker. Er kann sich Zutrittsverbote für Ungeimpfte bei Sport- und Freizeitstätten und auch Lokalen vorstellen. Auch Gesundheitsminister Mückstein ist von der Idee nicht abgeneigt, Ungeimpfte künftig von Teilen des öffentliches Lebens auszusperren.

New York preschte derweil vor. Seit Dienstag gilt die strenge 1 G in Lokalen, und Cafés genauso wie für Museen, Theater und Kinos oder Fitnessstudios, Schwimmbädern sowie Kultureinrichtungen.

Corona lässt sich nicht ausrotten

Fakt ist: Corona wird nicht plötzlich verschwinden – auch nicht mit einer Durchimpfungsrate von 100 Prozent. Das Virus wird weiter mutieren und die Impfstoffe, ähnlich wie bei der Grippe, angepasst werden müssen.Nach Angaben Israels schützt die Impfung nur mehr zu 39 Prozent vor der Delta-Variante, vor einer schweren Erkrankung jedoch zu 91 Prozent. Wir werden mit Corona leben müssen, die Delta-Welle wird nicht die letzte Welle sein. Die Politik wird sich die Frage stellen müssen, ob Impfzwang und Testpflicht wirklich Dauerlösungen sind, oder ob man der Bevölkerung die versprochene Normalität zurück gibt.