Die Polizei beendete den Alkohol-Ausschank in Klagenfurter Lokal

Die Polizei hat am Mittwoch gegen 18.00 Uhr eine Corona-Party in einem Klagenfurter Lokal aufgelöst. Die 56-jährige Wirtin verhielt sich derart unkooperativ und aggressiv, dass sie vorübergehend festgenommen wurde, teilte die Landespolizeidirektion in einer Aussendung mit. Die Beamten ertappten die Frau dabei, wie sie fünf bis zehn Gästen alkoholische Getränke ausschenkte. Mundschutz trug niemand, auch auf Abstände wurde nicht geachtet.

Die Wirtin wollte der Polizei keinen Ausweis zeigen. Die Beamten nahmen sie daraufhin fest und brachten sie zur Identitätsfeststellung auf die nächste Polizeiinspektion. Nachdem ihre Daten geklärt waren und sie sich beruhigt hatte, durfte die Frau wieder gehen. Sie und ihre Gäste werden wegen Verstößen gegen die Covid-Maßnahmen angezeigt.