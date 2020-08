Corona-Zahlen: Wieder 82 Neuinfektionen in Österreich

Wieder stieg die Zahl der Erkrankten landesweit. Allerdings waren es weniger als 100 neue Fälle in 24 Stunden.

21.304 positive Corona-Fälle wurden bisher österreichweit registriert. Im Vergleich zum Vortag ist dies ein Anstieg von 82 Fällen. Wieder wurden in allen Bundesländern neue Erkrankte gemeldet, die meisten davon in Nieder- und Oberösterreich. Diese Entwicklung ist zwar immer noch nicht erfreulich, dennoch gibt es einen positiven Aspekt. Es wurden weniger als 100 Neuinfektionen in 24 Stunden gemeldet. Die Zahl der Toten blieb mit 718 gleich. 18.984 Personen sind wieder genesen.

Die Neuinfektionen seit der letzten Meldung teilen sich auf die Bundesländer Österreichs wie folgt auf:



Burgenland: 1

Kärnten: 4

Niederösterreich: 12

Oberösterreich: 13

Salzburg: 2

Steiermark: 2

Tirol: 4

Vorarlberg: 1

Wien: 53