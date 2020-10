Coronavirus: Wieder 2.835 Neuinfektionen an nur einem Tag

Die meisten neuen Fälle gab es dieses Mal in Niederösterreich.

Erneut wurden in Österreich binnen 24 Stunden fast 3.000 Neuinfektionen registriert. Am meisten neue Fälle gibt es dieses Mal mit 590 in Niederösterreich. Dahinterfolgen Wien mit 456 und Tirol mit 436 Neuinfektionen.

Fünf Todesfälle in Wien

Stand Dienstag, 27. Oktober 2020, 8.00 Uhr, sind in Wien 28.130 positive Testungen bestätigt.

Die Zahl der mit dem Virus in Zusammenhang stehenden Todesfälle beträgt 319. Vier Frauen (95, 85, 66, 54) und ein Mann (87) sind verstorben.

20.628 Personen sind genesen.

Gestern wurden in Wien 5.388 Corona-Tests vorgenommen, das macht insgesamt 602.207 Testungen.

Weitere Infos folgen