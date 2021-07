Seit Beginn der Pandemie gilt die 7-Tage-Inzidenz als der wichtigste Indikator zur Einschätzung der epidemischen Lage. Mit Hinblick auf die aktuelle Corona-Situation in Europa, beginnt die Diskussionen um die tatsächliche Aussagekraft dieses Wertes.

Während in vielen europäischen Ländern die Infektionszahlen und Inzidenzen steigen, sinken die Zahlen in Großbritannien wieder. Das Zunehmen der Infektionen wird auf die als deutlich ansteckender geltende Delta-Variante zurückgeführt.



Die "Delta-Welle" hat mittlerweile auch Österreich erreicht – die Fallzahlen steigen stetig an. Grund genug für einige, wieder den Panik-Hammer zu schwingen.