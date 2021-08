Oe24 veröffentlicht erstmals die bisher geheimen Impf-Zahlen der Hospitalisierten.

Es ist eines der bestgehüteten Geheimnisse Österreichs. Wie viele der Corona-Hospitalisierten wurden bereits geimpft.

Die WAHREN Zahlen

oe24 liegen diese Zahlen nun erstmals für die Stadt Wien vor. Demnach waren mit Stichtag 18. August 56 Personen in Wien mit einer Corona-Erkrankung im Spital. 5 davon sind voll-immunisiert, also zweifach geimpft. 3 weitere sind teil-immunisiert, also einfach geimpft.

Das heißt: 91,1% der Corona-Patienten im Spital sind nicht geimpft! Das Durchschnittsalter der Hospitalisierten liegt in Wien übrigens bei 54,2 Jahren.

© Medizinischer Krisenstab der Stadt Wien ×

Unterschied zwischen Geimpften und Ungeimpften

Noch deutlicher wird der Unterschied zwischen Geimpften und Ungeimpften bei den Intensiv-Patienten. In Wien liegen momentan 16 Personen mit einer Corona-Erkrankung auf einer Intensivstation.

Nur 1 Person ist voll-immunisiert, eine weitere teil-immunisiert. 2 Intensiv-Patienten sind zwar voll-immunisiert, aber immunsupprimiert (leiden also an einer Schwächung des Immunsystems).

Das heißt: Auf den Wiener Intensivstationen sind 93,8% der Corona-Patienten nicht geimpft. Hier liegt das Durchschnittsalter mit 61,3 Jahren übrigens noch höher.

Auswertung der Inzidenz

Interessant ist auch die Auswertung der Inzidenz nach Geimpften und Ungeimpften.

In der vergangenen Woche betrug die 7-Tage-Inzidenz (also die Corona-Fälle pro 100.000 Einwohner) bei den Nicht-Vollimmunisierten 209!

Bei den Vollimunisierten liegt sie hingegen nur bei 16,6, also bei weniger als einem Zwölftel.