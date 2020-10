Donald und Melanie Trump positiv auf Corona getestet

Auch seine Frau Melania sei infiziert, teilte Trump in der Nacht auf Freitag auf Twitter mit. Das Paar werde sich umgehend in Quarantäne begeben und mit dem Erholungsprozess beginnen. "Wir werden das zusammen überstehen!"

Die USA befinden sich auf der Zielgeraden zur Wahl am 3. November, bei der sich Trump um eine zweite Amtszeit bewirbt. Kurz zuvor hatte der US-Präsident bestätigt, dass seine enge Beraterin Hope Hicks positiv auf das Virus getestet wurde. Im Umfeld von Trump hat es schon früher Corona-Infektionen gegeben.

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER!