Ehepaar starb nach 70 gemeinsamen Jahren an Corona

Derek Firth starb vor wenigen Tagen im Alter von 91 an Corona, seine Frau Margaret drei Tage nach ihm.

Dieses Schicksal rührt zu Tränen: Margaret und Derek Firth (beide 91) aus Manchester waren 70 Jahre lang verheiratet - und starben nun im Abstand von nur drei Tagen in Folge einer Corona-Infektion. Bis zum Ende blieben sie beisammen und teilten sich im Krankenhaus noch ein Zimmer. Derek starb schließlich an einem Sonntag, seine Frau Margaret nur drei Tage später.

Die beiden waren erst 14, als sie sich verliebten. Später heirateten sie und bekamen im Laufe der Jahre fünf Kinder. Sie verbrachten beinahe jeden Tag ihres Lebens zusammen.

Im Dezember 2020 musste Margaret ins Krankenhaus gebracht werden, da sie fast nichts mehr aß. Dort, so glaubt Margarets Tochter, habe sich die Britin mit dem Coronavirus infiziert. Mit Margaret ging es rapide bergab - ihr Zustand verschlechterte sich tag für Tag. Schließlich infizierte sich auch Derek mit Corona und die beiden teilten sich ein Krankenzimmer. Am Ende starb Derek Firth drei Tage vor seiner geliebten Margaret. „Wenn sie es sich ein Ende hätten aussuchen können“, so die Tochter, „dann hätten sie es sich so gewünscht. Es war schön, dass sie am Schluss beisammen waren.“