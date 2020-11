Fast 9.000 Neuinfektionen: Droht uns heute neues Allzeithoch?

Trotz Lockdowns steigen die Corona-Zahlen in Österreich weiterhin rasant. Innerhalb nur einer Woche sind in Österreich 30.208 aktive Coronavirus-Fälle dazugekommen. Im Spital werden derzeit 2.755 Covid-Patienten behandelt, 473 Patienten liegen auf der Intensivstation. 230 Menschen sind in der vergangenen Woche an den Folgen ihrer Covid-Erkrankung verstorben. Gestern wurden 6.120 neue und heute fast 9.000 Neuinfektionen registriert. Allein in 24 Stunden mussten 299 Covid-Erkrankte im Krankenhaus aufgenommen werden. 45 verstarben. Negative Spitzenreiter im Infektionsgeschehen sind weiterhin Oberösterreich und Tirol.

Fast 9.000 Neuinfektionen in 24 Stunden

Heute Dienstag droht nun ein neuer Negativ-Rekord. Wie der Corona-Monitor der Uni Wien berichtet, wurden innerhalb von 24 Stunden (von gestern 8 Uhr bis heute 8 Uhr) 8.905 Neuinfektionen registriert. Die Zahlen berufen sich dabei auf das Gesundheitsministerium bzw. die AGES. Aufgrund der unterschiedlichen Zählweise können die Zahlen des Krisenstabes davon abweichen.

Vorausbericht

Von gestern, 10.11. 8:00 bis heute, 11.11. 8:00 8905 neue Fälle. Datenquelle https://t.co/cci3QmwgxH Das ist der bisher mit Abstand höchste 24-Stunden-Wert. — Erich Neuwirth (@neuwirthe) November 11, 2020

Kommen Verschärfungen?

Aufgrund der hohen Corona-Zahlen werden nun weitere Maßnahmen verhandelt, Donnerstag und Freitag evaluiert - konkret in Bezug auf Spitals- und Intensivbetten. Wenn weiter ein Kollaps droht, soll die Unterstufe in E-Learning geschickt werden. Ebenfalls diskutiert wird die Schließung von Shoppingcentern für vier Wochen. Da sowohl Länder als auch Grüne eine Gesamtlösung und nicht nur die Schulumstellung wollen. Die neuen Maßnahmen sollen am Samstag verkündet werden.