Finnland kann sich über die niedrigste Infektionsrate in ganz Europa freuen. Von einer zweiten Welle ist keine Rede. Finnland hat Corona im Griff.

Wenige Neuinfektionen, kaum Todesfälle. Restaurants und Bars schließen abends früher, aber sie sind geöffnet. Während die zweite Corona-Welle Europa überrollte und ein zweiter Lockdown unabwendbar schien, ist in Finnland fast schon wieder Normalität eingekehrt. Warum ist das so?

Restriktiveres Vorgehen

Fest steht, dass Finnland um einiges restriktiver vorging als sein Nachbarland Schweden. Bereits im Frühjahr als das restliche Europa noch zögerte, verhängte die finnische Regierung einen harten, zweimonatigen Lockdown. Reisen in und aus der Hauptstadt Helsinki waren verboten. Die Bevölkerung hielt sich strikt daran und nach und nach kehrte Finnland zur Normalität zurück.

Weniger Aufstände

Journalisten aus Helsinki zufolge gehe es vor allem um das Verhalten der Bevölkerung. Die Finnen würden sich – im Gegensatz zum Rest der Welt – viel weniger gegen die Maßnahmen der Regierung wehren, sondern auf die Experten vertrauen. Man gehe sehr pragmatisch mit der Pandemie um; das Contact-Tracing funktioniert einwandfrei und über die Hälfte der Bevölkerung verwende gewissenhaft die Corona-App. Über das Maskentragen werden vonseiten der Finnen auch keine Beschwerden laut und sie tragen den Mund-Nasen-Schutz widerstandslos. Knappe 300 neue Fälle an Corona-Infizierten gibt es pro Tag, aktuell sind etwa 20.000 Finnen mit dem Corona-Virus infiziert. Für all jene, die jetzt argumentieren, Finnland sei ein äußerst dünn besiedeltes Land, ein Vergleich: In Finnland leben etwa 5,5, Millionen Menschen, Nachbarland Schweden knapp doppelt so viel, 10,3 Millionen. Während Schweden bis dato über 6.200 Tote verzeichnen konnte, liegt die Zahl der Finnen deutlich darunter: 370 Menschen starben bisher an Covid19.

Hohe Anzahl an Testungen

Testen, testen und noch einmal testen: So lautete die Devise der Finnen. Das Testvolumen ist sehr hoch. Bei jedem positiven Corona-Fall in einem Altersheim werden umgehend das gesamte Personal und alle Bewohner getestet. Bei der Nachverfolgung hilft die App „Corona Flash“, die über die Hälfte aller Finnen auf ihrem Smartphone installiert haben.

Fit in der Digitalisierung

Auch die neusten Technologien unterstützen im Kampf gegen das Coronavirus. Homeoffice ist in Finnland bereits seit längerem ein gängiges Konzept und deshalb gibt es weniger technische Hürden und Probleme zu überwinden. Die finnische Wirtschaft ist so strukturiert, dass es für einen Großteil der Arbeitskräfte nicht absolut notwendig ist, am Arbeitsplatz zu sein.

Vertrauen

Ein ebenso wichtiger Faktor ist das Vertrauen. Die sozialdemokratische Regierungschefin, Sanna Marin, zeigt sein Februar eine starke Präsenz in den Medien und sicherte den Finnen Transparenz und eine offene Kommunikationspolitik zu. Dank der präzisen und klaren Aussage gibt es kaum Corona-Skeptiker unter den Finnen. Das Vertrauen in die Regierung ist sehr groß.

Abstand ist Kultur

Social Distancing, Abstand halten - dies alles hat sich in unseren Wortschatz und unser Verhalten eingeprägt. Die Finnen hingegen kennen und praktizieren es jedoch schon ganz lange und zwar seit eh und je. Abstand halten ist vielmehr gelebte Kultur des Landes. Die Finnen lieben die Stille und Isolation. Einer Umfrage zufolge hätte der Lockdown sie sogar positiv beeinflusst.