FP-Demos kosten 2,5 Mio. Euro

Die FPÖ-Demos gegen Impfungen sind nicht nur rabiat – sondern auch teuer.

Wien. Österreich erlebte am vergangenen Samstag und Sonntag schon das zweite Demo-Wochen­ende gegen Impfungen en suite. Unter den Veranstaltern an vorderster Front: die FPÖ. Allein am Samstag gab es in Wien knapp 800 Anzeigen, durchwegs wegen Verstößen gegen Corona-Auflagen.



Die oftmals aggressiven und randalierenden Demonstranten strapazieren nicht nur die Nerven der eingesetzten Polizeibeamten – sondern kosten die Steuerzahler auch eine Stange Geld.



