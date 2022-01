Hacker mit Wutbrief an Mückstein

Gesundheitsstadtrat Hacker kritisiert das Management der Covid-Daten.

Wien. Die Übermittlungspannen der Corona-Daten ärgern Hacker. „Das stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar“, so der Stadtrat in einem Wutbrief an Gesundheitsminister Mückstein.

Imageverlust. „Diese wiederholte und über einen längeren Zeitraum hinweg schwere Instabilität des Datenaustauschs schadet der Glaubwürdigkeit unserer gemeinsamen Bemühungen in der Eindämmung von Covid-19 und befeuert Skepsis und Unmut in der Bevölkerung“, heißt es in diesem Beschwerdeschreiben.

Hacker kritisiert weiter: „Ich hab heute den mit Abstand schlechtesten aktuellen Überblick über die Situation in der Bundeshauptstadt seit Beginn der Pandemie. Es ist unglaublich.“