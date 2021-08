Drama im Spital St. Pölten. Eine 36-Jährige Loosdorferin starb nur wenige Wochen nach der Corona Impfung an einer Hirnblutung.

Es begann alles mit einem Schwächeanfall in einem Geschäft. Vergangene Woche kippte die 36-Jährige um, daraufhin wurde sie umgehend in das Spital St. Pölten gebracht. Dort wurde der Zustand der Frau zunehmend schlechter. Am vergangenen Samstag starb die Frau dann an Folgen einer Gehirnblutung.

Zusammenhang mit Corona-Impfung?

Die Frau wurde erst vor wenigen Wochen mit "Johnson & Johnson" gegen das Coronavirus immunisiert. Da ein zeitlicher Zusammenhang zwischen Impfung und dem Todesfall besteht wurde der Fall dem Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitsministerium gemeldet.