Jetzt Reise-Warnung für Tirol

Drei Tage lang wurde gerungen – am Ende gab es eine Reisewarnung für Tirol.

Wien/Innsbruck. Brutaler Widerstand fast aller Tiroler Politiker hat eine Quaran­täne für ein Bundesland vorerst verhindert. Obwohl die gefährliche Corona-Variante B.1.351 – vulgo Südafrika-Mutation – in Nordtirol so stark verbreitet ist wie nirgendwo in Europa, rang sich die Regierung am Montag nur zu einer Reisewarnung durch: Man solle Reisen nach und von Tirol vermeiden – sind sie doch nötig, wird um Tests gebeten. Wer in den letzten zwei Wochen in Tirol war, soll sich testen lassen, heißt es weiter.

Die Warnung, so bestätigte das Sozialministerium gegenüber ÖSTERREICH, sei aber rechtlich unverbindlich. Soll heißen: Wer nach Tirol fährt, habe mit keinen Konsequenzen zu rechnen.

Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) begründet die Warnung so: „Es ist alles zu tun, um zu verhindern, dass sich diese Mutationen immer weiter ausbreiten.“ Gesundheitsminister Rudolf Anschober (G) sprach von einer „Herausforderung“ und von „weitreichenden Maßnahmen“. Zunächst waren aber weitreichendere geplant.

Minister hätte Quaran­täne anordnen können

Viele Urlauber. Tatsächlich war am Wochenende von einer Abriegelung Tirols die Rede – und obwohl der ­Gesundheitsminister diese hätte anordnen können, verhandelte er am Sonntag mit Landeshauptmann Günther Platter. Als es bis Sonntag, 22 Uhr, keine Einigung gab, schaltete sich Kurz ein und trat dem Vernehmen nach für eine harte Gangart ein. Doch das Rennen gegen die Zeit drohte die Regierung zu verlieren: Allein am Sonntag trafen 40 Züge mit Urlaubern und „Zweitwohnungsbesitzern“ vom Westen her in Wien ein.

Tests für Skifahrer. Für Empörung sorgte, dass der Tiroler Wirtschaftskammerpräsident Walser in der ZiB2-Corona-Zahlen herunterspielte. Spätestens dann war man in der Regierung zu der harten Vorgangsweise entschlossen. Platter brachte noch am Montag ein „Maßnahmen-Packerl“ – Antigen-Tests für Skifahrer waren aber das einzig Konkrete.

Bedenken. Während in Wien viele lieber die Quarantäne verhängt hätten, soll Anschober Bedenken gehabt haben, dass die Sperre rechtlich nicht hält.

(gü)