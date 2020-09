Kein Homeschooling trotz oranger Ampel

Faßmann informiert ab 13.00 über die Situation an den Schulen.

Obwohl die Corona-Ampel in sieben Bezirken orange blinkt, plant das Bildungsministerium derzeit kein Homeschooling. Wie oe24 aus dem Bildungsministerium erfuhr, wird es auch sonst keine weiteren Maßnahmen geben. Am frühen Nachmittag will Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) in einer Pressekonferenz über die Situation an den Schulen informieren. Ursprünglich hatte es geheißen, dass Oberstufen in "orangen" Bezirken auf Heimunterricht wechseln können.

Details folgen in Kürze.