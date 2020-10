Lehrer packt aus: ''Schüler sitzen so eng wie in Legebatterien''

Hilferuf eines Lehrers aus Vorarlberg: „Unsere Schule ist ein Corona-Hotspot“, sagt er zu ÖSTERREICH.

Es ist ein dramatisches Bild, das ÖSTERREICH zugespielt wurde. Dicht an dicht stehen die Schüler auf dem Gang vor der Klasse. Auf engstem Raum, manche ohne Maske. Es ist ein Bild aus einer großen Schule mit mehr als 1.000 Schülern in Bregenz (Vorarlberg). Zahlreiche Klassen seien bereits in Quarantäne geschickt worden. Das drastische Szenario zeichnet ein Lehrer dieser Schule, der allerdings anonym bleiben will.

Unhaltbare Zustände

„Die Schüler kleben in den Klassen aufeinander wie in Legebatterien“, heißt es im Bericht. „Wir sind eine große Schule, in etlichen Klassen sitzen 30 Schüler oder mehr. Es gibt keinen Schutz, keine Plexiglaswände. Gelüftet wird hier nur ab und zu.“ In der Klasse selbst herrsche, gemäß der gesetzlichen Vorgaben, gar keine Maskenpflicht; in Computer-Räumen greifen jede Stunde andere Schüler auf dieselbe Tastatur. Der Lehrer zu ÖSTERREICH: „Desinfiziert wird nie.“

"So bekommt man eine Pandemie nicht in Griff"

„Der Mindestabstand wird selten eingehalten und in den Pausen gibt es große Zusammenkünfte beim Kiosk. Vor allem jetzt, in der kalten Jahreszeit, gibt es keine Ausweichmöglichkeiten ins Freie mehr“, berichtet der Pädagoge gegenüber ÖSTERREICH. „Zum Schutze aller müssten die Schulen sofort geschlossen werden“, mahnt der Lehrer, der sich beim Betreten der Klassen nach eigener Aussage unwohl fühlt.

„Diese ganzen Regeln (Abstand halten, Hände waschen, lüften) sind ja eigentlich eine Farce, wenn man sich die Schule anschaut“, macht er seiner Empörung Luft. Missstände, wie sie derzeit in zig Schulen im ganzen Land herrschen dürften, heißt es vonseiten der Lehrergewerkschaft.

196 von 55.000 Klassen sind derzeit in Quarantäne

Reaktionen. Eine Sprecherin von Bildungsminister Faßmann, mit den Missständen konfrontiert, meint gegenüber ÖSTERREICH: „Es sind in Österreich derzeit nur 196 von 55.000 Klassen in (partieller) Quarantäne.“ Ein ganz anderes Bild hingegen zeichnet Lehrergewerkschafts-Chef Paul Kimberger: „Lehrer haben Angst und sind verunsichert. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis Schulschließungen unabdingbar werden.“

Kimberger schlägt Alarm: "Lage spitzt sich dramatisch zu"

ÖSTERREICH: Hunderte Corona-positive Schüler, Tausende in Quarantäne. Wie ist die Situation in Österreichs Schulen zu bewerten derzeit?

Paul Kimberger: Die Situation spitzt sich dramatisch zu. Es gibt immer mehr Corona-Infizierte und noch mehr Verdachtsfälle jeden Tag.

ÖSTERREICH: Wie viele Lehrer sind betroffen?

Kimberger: Das kann ich Ihnen nicht sagen, da müssen Sie sich an das Bildungsministerium wenden (Anm. d. Red.: Auch dort konnte man dazu nichts sagen). Faktum ist, dass es zu sehr, sehr vielen Ausfällen kommt und diese Engpässe nicht mehr kompensiert werden können.

ÖSTERREICH: Was werfen Sie der Regierung vor?

Kimberger: Die Schulen fühlen sich allein gelassen. Sie müssen viel zu lange auf Tests warten und dann wieder viel zu lange auf Ergebnisse. Die zuständigen Behörden treffen Entscheidungen viel zu langsam.

ÖSTERREICH: Welche Maßnahmen halten Sie für möglich, um das Risiko in Schulen zu minimieren?

Kimberger: Natürlich sind die allgemeinen Hygienemaßnahmen wie Lüften, Desinfektion, Händewaschen und Abstand halten wichtig. Tatsächlich aber ist es so, dass vor allem Letzteres in der kalten Jahreszeit, wo nicht mehr ins Freie ausgewichen werden kann, schwer möglich ist. Ein Problem ist auch, dass natürlich die Erkältungssymptome jetzt wieder zunehmen und es selbst für Mediziner schwierig ist, zwischen grippalen Infekten und Corona-Infektionen zu unterscheiden.

Aaron Brüstle