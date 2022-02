Lockerungen: Jetzt öffnet ganz Europa

Viele Länder machen sich ­locker. 3-G-Regel und Maske sind dort Vergangenheit.

Freiheitstag. Schweden erlebt seit Mittwoch einen Sturm auf seine Nachtklubs – feiern und eng tanzen ist das Motto. Wie 2019. In Italien ist seit heute das Nachtleben wieder erlaubt, zwar nicht ganz so locker. Auch Spanien und England öffnen wieder.

Mallorca schafft 3-G-Regel und Maske ab

Aus für 3G. Am Samstag ist es so weit – auf den Balearen gibt es keine 3-G-Regel mehr. Einwohner und Touristen können wieder ganz un­beschwert in Restaurants, Cafés, Bars und Fitness­studios. Seit Donnerstag gibt es in ganz Spanien keine Maskenpflicht mehr in Schulen oder im Freien. In Spanien beträgt die Sieben-Tage-Inzidenz 675, die Impfquote ist hoch, die Infektionszahlen sinken.

Italien: In Diskotheken wird wieder gefeiert

Italien. Seit Freitag muss im Freien bei genug Abstand keine Maske getragen werden. Diskotheken sind wieder offen – Einlass mit 2G. Im Sommer soll die 3-G-Pflicht für ausländische Touristen fallen, ebenso die 2-G-Pflicht in Hotels.

Schweden: Alle Corona-Regeln aufgehoben

Schweden hob die meisten Corona-Regeln am Mittwoch auf – was viele Menschen für ausgiebige Feiern nutzten. Um Mitternacht gibt es lange Schlangen vor den Nachtklubs, Bilder zeigen Menschen fröhlich auf der Tanzfläche – eng und ohne Maske. Es gibt keine Beschränkungen für Restaurants, Lokale oder Zusammenkünfte. Die 3-G-Regelung ist für alle Urlauber aus der EU gefallen.

England: Keine Testpflicht für geimpfte Touristen

England. Seit diesem Wochenende gibt es für geimpfte Touristen keine Pflicht zum Schnelltest. Masken sind schon länger kein Thema mehr. Bald sollen positiv Getestete nicht mehr in Quarantäne müssen.

(bae)