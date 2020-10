Mann ohne Maske brutal von Wiener Linien-Security niedergedrückt

Brutale Szenen am Wiener Westbahnhof: Ein Mann wurde brutal von Wiener Linien-Mitarbeitern zu Boden gedrückt, weil er keine Maske trug.

Die Szenen erinnern an George Floyds Verhaftung in den USA: Ein Mann mit dunkler Hautfarbe wird von Mitarbeitern der Wiener Linien brutal zu Boden gebracht und am Hals festgehalten, weil er keine Maske trägt. Diese unglaublichen Szenen ereigneten sich am Samstag gegen 17:40 in der U-Bahn-Station Westbahnhof.

Mehrere Augenzeugen filmten das Geschehen. Im Hintergrund hört man Passanten rufen: "Lass ihn atmen! Er bekommt keine Luft". Erst nach mehrfacher Aufforderung lockerten die Mitarbeiter den Griff und nahmen die Hände von seinem Hals.

Auf weiteren Videos ist zu hören, dass die Mitarbeiter der Wiener Linien Passanten zum Weitergehen auffordern. "Ihr stört die Handlung", ist auf den Aufnahmen zu vernehmen. "Ihr macht euch strafbar. Geht's einfach weiter, bitte."

Laut Augenzeugen hat sich der Mann weder aggressiv noch sei er ausfällig geworden. Vielmehr soll er kraftlos und verängstigt gewirkt und sich außerdem kaum auf den Beinen gehalten haben können, als er von den Mitarbeitern der Wiener Linien hochgezogen wurde.

Vorfall wird geprüft

Die Wiener Linien gaben indes bekannt, dass man den Vorfall intern prüfen werden. Eine Untersuchung wurde bereits eingeleitet und das vorliegende Bodycam-Meterial werde im Detail ausgearbeitet, heißt es auf Twitter. Zudem verwiesen sie darauf, dass man "für Respekt, Toleranz und Vielfalt sowohl innerhalb des Unternehmens als auch unseren Fahrgästen gegenüber" stehe.