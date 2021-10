Merck beantragt Notfallzulassung für Corona-Pille

Wie das Pharmaunternehmen Merck mitteilte, seien die Ergebnisse zur Wirkung des oral zu verabreichenden Anti-Corina-Medikaments "Molnupiravir" derart überragend gewesen, sodass man die laufende Studie abgebrochen habe und eine Notfallzulassung (für die USA) beantragt habe. Das Medikament wäre das erste oral einzunehmende Medikament gegen Corona und wird von den Entwicklern als echter "Gamechanger" angepriesen. Im Vergleich zur Impfung wäre die Pille auch viel günstiger. Die Pillen müssen zweimal täglich über einen Zeitraum von fünf Tage eingenommen werden.

????BREAKING—New oral anti-viral drug *molnupiravir* cuts risk of #COVID19 hospitalization and death **in HALF** in a randomized trial. Results so astounding that the trial is being stopped early, and Merck plans to apply for emergency authorization ASAP. ???? https://t.co/g8JGNzvuRg pic.twitter.com/K1SwC3QFXS