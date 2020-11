Nadja Bernhard ist Corona-positiv

Die ZIB-Moderatorin ist an Corona erkrankt. Ihr Krankheitsverlauf sei bis dato milde

Nun hat es auch Nadja Bernhard erwischt. Die 45-Jährige, die an der Seite von Tarek Leitner die ZIB-Nachrichten moderiert und tagtäglich über die Corona-Pandemie informierte, ist jetzt auch am Virus erkrankt. Dies teilte der ORF in einer Aussendung am Sonntagabend mit. Wie dieser zu entnehmen war, geht es Bernhard den Umständen entsprechend gut, der Krankheitsverlauf sei bis dato milde. Seit dem positiven Testergebnis vergangenem Freitag befindet sich Nadja Bernhard in Quarantäne.

Keine Gefahr

Die Gefahr, dass sich andere Mitglieder des ORF-Teams ebenfalls mit dem Corona-Virus infiziert hätten, sei gering. Nadja Bernhard hatte am vergangenen Dienstag noch die ZIB-Nachrichten moderiert und von diesem Zeitpunkt an keinen Kontakt mehr mit Kollegen gehabt. Bernhard habe sich in ihrer moderationsfreien Zeit angesteckt. Aus Vorsichtgründen wurde auch Bernhards Kollege, Tarek Leitner, getestet. Sein Ergebnis ist negativ.

Genesungswünsche

Das gesamte ZIB-Team wünschte der Moderatorin eine gute Besserung und eine rasche Erholung. In den kommenden Wochen vertritt Susanne Höggerl ihre Kollegin.