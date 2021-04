Nächstes europäisches Land verzichtet dauerhaft auf AstraZeneca

Laut Medienberichten stoppt nach Dänemark auch Norwegen den Einsatz des Corona-Impfstoffes von AstraZeneca.

Nach Dänemark verzichtet auch Norwegen dauerhaft auf den Einsatz des Corona-Impfstoffes von Astrazeneca, wie "FocusOnline" berichtet. Vier Menschen waren in Norwegen nach einer Impfung verstorben. Das Land hatte daraufhin einen AstraZeneca-Stopp verhängt, um die Vorfälle zu untersuchen. Nun wird empfohlen das Vakzin aus dem Impfprogramm zu streichen, teilt Geir Bukholm, Direktor für Infektionskontrolle am National Institute of Public Health am Donnerstag mit. Bukholm weist darauf hin, dass es keine einfache Empfehlung war, heißt es in der Mitteilung der

Gesundheitsbehörde Folkehelseinstitutt FHI.

Der norwegische Gesundheitsminister Bent Hoeie sagte am Donnerstag, dass man mehr Zeit für die Beurteilung brauche, ob man die AstraZeneca-Impfungen überhaupt stoppen solle. Bis dahin soll die AstraZeneca-Vakzin in Norwegen nicht zur Anwendung kommen. Die Regierung will nun weitere Daten sammeln, bevor sie endgültig entscheide, sagte Gesundheitsminister Hoeie.