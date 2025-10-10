Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna Mörwald kocht 100 Ideen für den Aufschwung
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Coronavirus
FFP2
© Getty

Coronavirus

Neue Welle: DIESES Bundesland ist jetzt Corona-Hotspot

10.10.25, 19:00
Teilen

Corona-Alarm: Hier explodieren derzeit die Infektionszahlen. 

In Österreich steigen die Corona-Werte derzeit rapide an. Besonders im Abwasser ist ein klarer Anstieg der Viruskonzentration zu beobachten.

Corona-Hotspots

Während bisher vor allem Wien Corona-Hotspot in Österreich war, wurde die Bundeshauptstadt nun von Tirol abgelöst. Hoch ist das Infektionsgeschehen auch in der Steiermark, Niederösterreich und Vorarlberg.

Abwasser-Monitoring
© abwassermonitoring.at/dashboard/

Neue Variante "Frankenstein"

Die aktuell dominierende Viruslinie heißt XFG, ein neuer Untertyp der Omikron-Variante, der auch unter dem Namen „Status“ oder „Frankenstein“ bekannt ist. Ihre Symptome ähneln klassischen Atemwegsinfekten: trockener Husten, Heiserkeit, Fieber, Schnupfen und Gliederschmerzen sind die häufigsten Beschwerden.

Halsschmerzen
© Getty

Experten betonen jedoch, dass trotz der höheren Werte derzeit keine Pandemie-Welle in originaler Dimension erwartet wird. Die aktuellen Konzentrationen im Abwasser bleiben weit unter jenen Spitzenwerten vergangener Lockdown-Phasen.

Fachleute gehen nicht von einer neuen Pandemie-Welle im alten Ausmaß aus. Die Immunlage der Bevölkerung – durch Impfungen und frühere Infektionen – biete weiterhin einen guten Schutz vor schweren Verläufen. Dennoch mahnen Experten zu Vorsicht, besonders bei älteren Menschen und Personen mit Vorerkrankungen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden