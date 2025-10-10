Neue Welle: DIESES Bundesland ist jetzt Corona-Hotspot

Corona-Alarm: Hier explodieren derzeit die Infektionszahlen.
In Österreich steigen die Corona-Werte derzeit rapide an. Besonders im Abwasser ist ein klarer Anstieg der Viruskonzentration zu beobachten.
Corona-Hotspots
Während bisher vor allem Wien Corona-Hotspot in Österreich war, wurde die Bundeshauptstadt nun von Tirol abgelöst. Hoch ist das Infektionsgeschehen auch in der Steiermark, Niederösterreich und Vorarlberg.
Neue Variante "Frankenstein"
Die aktuell dominierende Viruslinie heißt XFG, ein neuer Untertyp der Omikron-Variante, der auch unter dem Namen „Status“ oder „Frankenstein“ bekannt ist. Ihre Symptome ähneln klassischen Atemwegsinfekten: trockener Husten, Heiserkeit, Fieber, Schnupfen und Gliederschmerzen sind die häufigsten Beschwerden.
Experten betonen jedoch, dass trotz der höheren Werte derzeit keine Pandemie-Welle in originaler Dimension erwartet wird. Die aktuellen Konzentrationen im Abwasser bleiben weit unter jenen Spitzenwerten vergangener Lockdown-Phasen.
Fachleute gehen nicht von einer neuen Pandemie-Welle im alten Ausmaß aus. Die Immunlage der Bevölkerung – durch Impfungen und frühere Infektionen – biete weiterhin einen guten Schutz vor schweren Verläufen. Dennoch mahnen Experten zu Vorsicht, besonders bei älteren Menschen und Personen mit Vorerkrankungen.