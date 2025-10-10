Neue Welle: DIESES Bundesland ist jetzt Corona-Hotspot

Corona-Alarm: Hier explodieren derzeit die Infektionszahlen.

In Österreich steigen die Corona-Werte derzeit rapide an. Besonders im Abwasser ist ein klarer Anstieg der Viruskonzentration zu beobachten.

Corona-Hotspots

Während bisher vor allem Wien Corona-Hotspot in Österreich war, wurde die Bundeshauptstadt nun von Tirol abgelöst. Hoch ist das Infektionsgeschehen auch in der Steiermark, Niederösterreich und Vorarlberg.

© abwassermonitoring.at/dashboard/

Neue Variante "Frankenstein"

Die aktuell dominierende Viruslinie heißt XFG, ein neuer Untertyp der Omikron-Variante, der auch unter dem Namen „Status“ oder „Frankenstein“ bekannt ist. Ihre Symptome ähneln klassischen Atemwegsinfekten: trockener Husten, Heiserkeit, Fieber, Schnupfen und Gliederschmerzen sind die häufigsten Beschwerden.

© Getty

Experten betonen jedoch, dass trotz der höheren Werte derzeit keine Pandemie-Welle in originaler Dimension erwartet wird. Die aktuellen Konzentrationen im Abwasser bleiben weit unter jenen Spitzenwerten vergangener Lockdown-Phasen.

Fachleute gehen nicht von einer neuen Pandemie-Welle im alten Ausmaß aus. Die Immunlage der Bevölkerung – durch Impfungen und frühere Infektionen – biete weiterhin einen guten Schutz vor schweren Verläufen. Dennoch mahnen Experten zu Vorsicht, besonders bei älteren Menschen und Personen mit Vorerkrankungen.