Neuer Rekord: 1.346 Neuinfektionen an nur einem Tag

Noch nie wurden innerhalb von 24 Stunden so viele Neuinfektionen gemeldet.

Bisher gab es in Österreich 58.672 positive Testergebnisse. Mit heutigem Stand (14. Oktober 2020, 09:30 Uhr) sind österreichweit 872 Personen an den Folgen des Corona-Virus verstorben und 45.846 sind wieder genesen. Derzeit befinden sich 654 Personen aufgrund des Corona-Virus in krankenhäuslicher Behandlung und davon 112 der Erkrankten auf Intensivstationen.

Die Neuinfektionen teilen sich auf die Bundesländer Österreichs wie folgt auf:

Burgenland: 42

Kärnten: 72

Niederösterreich: 139

Oberösterreich: 234

Salzburg: 134

Steiermark: 62

Tirol: 184

Vorarlberg: 77

Wien: 402

402 neue Fälle und vier Todesfälle in Wien

In Wien sind in den vergangenen 24 Stunden 402 Corona-Neuinfektionen hinzugekommen. Damit gab es mit Stand Mittwoch, 8.00 Uhr, bisher 21.397 positive Testergebnisse, teilte der medizinische Krisenstab der Stadt mit. Außerdem sind vier Personen, zwei Männer und zwei Frauen, an den Folgen der Covid-19-Erkrankung verstorben. Damit erhöhte sich die Zahl der Todesfälle auf 278.

Die Zahl der aktiven Fälle lag Mittwochfrüh bei 5.467 und somit höher als am gestrigen Dienstag (5.396). 15.652 Personen sind inzwischen wieder genesen. Am Dienstag wurden 5.523 Tests vorgenommen, die Gesamtzahl liegt derzeit bei 532.801.

Weitere Infos folgen