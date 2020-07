Neuer Rekord an Corona-Neuinfektionen in den USA

Neuer Rekordwert für Ansteckungen innerhalb von 24 Stunden.

Washington. Einen neuen Rekordwert an Corona-Neuinfektionen gibt es in den USA. Daten der Nachrichtenagentur Reuters zufolge wurden innerhalb von 24 Stunden 75.255 neue Ansteckungsfälle registriert. Zum siebenten Mal wurde somit in diesem Monat ein neuer Höchststand verzeichnet. Die Zahl der Corona-Toten stieg um 969 auf mehr als 138.000, der größte Tageszuwachs seit Mitte Juni.

Der US-Gesundheitsexperte Anthony Fauci hatte vor kurzem davor gewarnt, dass die USA die Schwelle von 100.000 täglichen Neuinfizierten mit dem Coronavirus überschreiten könnten, sollten die Amerikaner keine Masken tragen und keinen Mindestabstand halten. Eine mögliche Maskenpflicht hatte zuletzt in verschiedenen Bundesstaaten zu politischen Konflikten geführt, während Hollywoodstars die US-Bewohner in einer TV-Kampagne dazu aufrufen, einen Mundnasenschutz zu verwenden.